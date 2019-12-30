Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli ile evlilik açıklaması! Bu haberler bize yakışmıyor
Komedyen Cem Yılmaz Defne Samyeli hakkında evlilik şartıyla barıştığı iddialarına yanıt verdi.
Ünlü Komedyen Cem Yılmaz beraber olduğu Defne Samyeli ile olan 1,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Ekim ayında sonlandırma kararı aldı. Birkaç gün önce magazin dünyasına Cem Yılmaz'ın tekrar Defne Samyeli'yle barıştığı iddiası gündeme oturdu.
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Magazin dünyasını sallayan iddiaya göre Defne Samyeli, Cem Yılmaz'la barışma şartı için evlenmek şartını öne sürdüğü iddia edildi. Konuyla ilgili Cem Yılmaz'dan açıklama geldi.
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Komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz akşam levent'te haklarında çıkan bu iddialara cevap verdi.
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Ünlü komedyen, "Doğru değil. Bu haberler ne bana ne de Defne Hanım’a yakışıyor." diyerek iddiaları yalanladı.
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