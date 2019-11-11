Cem Yılmaz'dan bomba Tarkan'ın sevişme şeklini anlatınca kahkahaya boğdu

Cem Yılmaz, gösterisinin başında kendisini izleyenler arasında ‘hamile biri var mı?’ diye sorunca bir hayranı kendisini gösterdi. İzleyicisinin 9 aylık hamile olduğunu öğrenen Yılmaz’ın “Sanırım çocuğu burada doğurmak için buraya geldiniz” demesi salondakileri kahkahaya boğdu.