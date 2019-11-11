Cem Yılmaz'dan bomba Tarkan'ın sevişme şeklini anlatınca kahkahaya boğdu
Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra stand-up gösterileriyle uğraşan Cem Yılmaz, Kıbrıs'taki sahnesinde Tarkan hakkındaki söyledikleriyle salonu gülme krizine soktu.
Karakomik Filmler'inden beyazperdede beklediği ilgiyi alamayan Cem Yılmaz, CMYLMZ-Diamond-Elite-Platinum-Plus gösterisine yurt içi ve yurt dışında tüm hızıyla devam ediyor. Yılmaz, son olarak Kıbrıs'ta sahneye çıktı.
Komedyen Cem Yılmaz, Gazimağusa'daki Concorde Luxury Hotel’de sahneye çıktı. Cem Yılmaz’ı izlemeye gelenler arasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da vardı.
Cem Yılmaz, gösterisinin başında kendisini izleyenler arasında ‘hamile biri var mı?’ diye sorunca bir hayranı kendisini gösterdi. İzleyicisinin 9 aylık hamile olduğunu öğrenen Yılmaz’ın “Sanırım çocuğu burada doğurmak için buraya geldiniz” demesi salondakileri kahkahaya boğdu.
Gözleriyle sevişen biri: Yılmaz, gösteride arkadaşı Tarkan'a da takılmadan edemedi. "Tarkan'ın gözleriyle sevişen biri olduğundan bahseden Cem Yılmaz, Megastar'ın çocuğu olduktan sonra çok değiştiğini söyledi.