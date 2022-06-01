Cem Yılmaz'dan Bebek sahilindeki cinsel ilişkiye şarkılı gönderme...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dün sosyal medyada infial yaratan Bebek Sahili'ndeki akıl almaz olaya şarkılı gönderme yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü komedyen, İzel'in "Bebek" şarkısının sözleri ile yaşanan olayı esprili dille eleştirdi.
Dün İstanbul'un Bebek semti sahilinde yaşanan şok olaya, ünlü komedyen Cem Yılmaz Twitter hesabından İzel'in"Bebek" şarkısının sözlerini alıntılayarak, "Çık güzelim çık ortaya çııık …aşktan saklanmakkkk ne demek…mutlulugun formülü çok açıııık ….bir seeen bir beeen…." paylaşımında bulundu.
13 Mayıs'ta uzun zamandır çekimlerini gerçekleştirdiği Erşan Kuneri dizi projesiyle adından söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz da, esprili dilini kullanarak olaya sessiz kalmadı.
Yaşanan olaya çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve parodi hesaplar tepki göstermiş, olaya ilişkin görüntülerin paylaşılmasını eleştirmişti.
Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren bir kadın ve erkek görüntüleri sosyal medyayı kasıp kavurmuştu.