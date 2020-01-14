Cem Yılmaz'dan +18'lik film bombası sosyal medyayı yıktı!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz bombayı patlattı ve G.O.R.A filminin sevilen karakteri Erşan Kuneri'yi ekrana taşımak istediğini açıkladı.
Son günlerin hem aşk hayatı hem filmleri ile en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü komedyen Cem Yılmaz 2020 yılının ilk dizi bombasını patlattı ve porno filmleri yapan Erşan Kuneri'nin hayatını çekmek istiyorum dedi.
Son sinema filmi Karakomik filmleri ile gişede aradığını bulamayan Cem Yılmaz yeni bombasını Cüneyt Özdemir’in youtube kanalında açıkladı. Kendisine birçok kişinin neden Erşan Kuneri'yi film yapmıyorsun sorusunu sorduğunu söyleyen Yılmaz beklenen açıklamayı yaptı.
Erşan Kuneri, porno film yapımcısı bir karakter. Cem Yılmaz, bu karakterin seks filmleri dönemine denk geldiğini hatırlattı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, “GORA filminde ‘Türkiye’de neden bilim kurgu çekilmiyor’a ait bir skeçte bir kahramandı.Komik bir karakter. Bir niyetim var, Erşan Kuneri ile ilgili bir şey yapma niyeti…