Cem Yılmaz'a açtığı dava reddedilen Prof. Dr. Orhan Kural ağlayarak isyan etti

Orhan Kural asliye ceza mahkemesine dilekçe sunarak Cem Yılmaz'ın 2019 yılı Mart ayında Eventim Apollo-Londra'da bir sahne gösterisi organize ettiğini, burada 18 yaş sınırlaması getirildiğini belirterek sosyal medya hesabında, "İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlamaya çalışıyorum" şeklinde yorum yaptığını, bunun üzerine davalı Yılmaz'ın da "Orhan Kural Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum" diyerek hedef alındığını savunmuştu.