Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kriz çıktı fotoğrafın hikayesi bakın ne

Defne Samyeli ile ayrılığının ardından Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ilk defa sosyal medya hesabı Instagram'a fotoğraf yükledi. Fotoğrafın arka planından bir kriz çıktı. Çıkan kriz ile önce Serenay Sarıkaya ardından Cem Yılmaz evi terk etti.