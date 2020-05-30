Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kriz çıktı fotoğrafın hikayesi bakın ne
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisinde ilk kriz yaşandı. Önce Sarıkaya ardından Cem Yılmaz evi terk etti.
Defne Samyeli ile ayrılığının ardından Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ilk defa sosyal medya hesabı Instagram'a fotoğraf yükledi. Fotoğrafın arka planından bir kriz çıktı. Çıkan kriz ile önce Serenay Sarıkaya ardından Cem Yılmaz evi terk etti.
Serenay'ın kendisine ilgi göstermemesinden yakınan Yılmaz, kendi evini terk etti. Çiçeği burnunda aşıklar, aralarındaki sorunu kısa sürede çözerek yeniden bir araya geldi.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, ilişkideki krizin ardından Cem Yılmaz, kendi evini terk edip Bodrum'a gitti. Serenay Sarıkaya ise rotasını Çanakkale'ye çevirdi.
Ayrılığa yalnızca birkaç gün dayanan Cem Yılmaz, soluğu yeniden sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yanında aldı.