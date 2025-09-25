Cem Yılmaz stajer Uğur Dündar cankurtarandı! Özbek sahibi Çınar'ı yıktı
Türkiye’nin yerli sermayeyle yapılan ilk 5 yıldızlı oteli Çınar, 66 yılın ardından yıkılıyor. Siyasileri, ünlüleri ve prensesleri ağırlayan otelde ünlü gazeteci Uğur Dündar cankurtaran olarak çalışmış. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ise staj yapmış. Düğünlere de tanıklık eden bu otelde Necmettin Erbakan eşiyle evlenmişti. İlk sahibinin adını taşıyan Çınar oteli 2024 yılında Özbek bir aile almıştı.
Yeşilçam yıldızlarından siyasi isimlere kadar birçok önemli isimleri ağırlayan İstanbul’un ikonik oteli Yeşilyurt’taki Çınar, 66 yıllık serüvenin sonuna geldi. İngiltere’de yaşayan Özbek bir aile tarafından satın alınan otel tarihe karıştı. Bu otelin hikayesi ilginç. Bir dönemin tanığı olan otelde Cem Yılmaz stajerlik yapmış, Uğur Dündar ise cankurtaran olarak çalışmış. Dahası da var bu otel prenses ağırlamış bir mekan... İşte son hali;
İstanbul Yeşilköy'deki Çınar otel Türkiye’nin yerli sermaye ile inşa edilen ilk 5 yıldızlı oteliydi. İnşa edildiği dönemde Hilton Istanbul Bosphorus'tan sonra Türkiye'nin en büyük oteliydi. Açıldığı ilk gün ise İran şahına ev sahipliği yaptı.
Yeşilköy’de Marmara Denizi kıyısında yer alan 6 katlı ve 220 odası bulunan Çınar Otel, 7 bin 717 metrekare bir arazi içinde yer alıyor. 16 bin 820 metrekare kullanım alanı bulunan otelin mülkiyeti içinde 325 metre özel Marmara Denizi’nde kumsal bulunuyor.
ÇINAR OTEL KİMİNDİ, SAHİPLERİ...
Otel, 1950'lilerin başlarında Haydar Çınar tarafından 15 odalı küçük bir otel olarak inşa edildi. İsmini de ilk sahibinden aldı. 1956'da iş adamı Tevfik Ercan ve kardeşleri hem oteli hem de arsayı satın aldı. Aynı yıl otel yıkılıp, yeni otelin inşasına başlanıldı. İki yıl sonra, 17 Temmuz 1958'de hizmete alındı.
YENİ SAHİBİ ÖZBEK AİLE YIKTIRDI
Uzun yıllar çok önemli kişilere ev sahipliği yapan Çınar Otel, arka arkaya açılan lüks otellerle popülerliğini kaybetti. Bir süre boş kalan oteli 2024 yılında Özbek bir aile satın aldı. Bu yıl da otelin yıkımını başlattı.