Cem Yılmaz stajer Uğur Dündar cankurtarandı! Özbek sahibi Çınar'ı yıktı

Yeşilçam yıldızlarından siyasi isimlere kadar birçok önemli isimleri ağırlayan İstanbul’un ikonik oteli Yeşilyurt’taki Çınar, 66 yıllık serüvenin sonuna geldi. İngiltere’de yaşayan Özbek bir aile tarafından satın alınan otel tarihe karıştı. Bu otelin hikayesi ilginç. Bir dönemin tanığı olan otelde Cem Yılmaz stajerlik yapmış, Uğur Dündar ise cankurtaran olarak çalışmış. Dahası da var bu otel prenses ağırlamış bir mekan... İşte son hali;