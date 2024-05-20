Cem Yılmaz sevenlerine müjdeyi verdi! GORA 4 GORA geliyor!
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GORA, AROG ve Arif 216 filmleriyle izlenme rekorları kıran serinin 4. filmi için Cem Yılmaz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, GORA 4 GORA isimli filmin afişini de sevenleriyle paylaştı.
Yaptığı film ve gösterilerle adından sıkça söz ettiren Cem Yılmaz, sosyal medyadan yeni film müjdesini verdi.
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GORA 4 GORA'nın 20 yıl sonra izleyici ile buluşacağını söyleyen Cem Yılmaz izleyicileri heyecanlandırdı.
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İşte o paylaşım
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Gişeleri yerle bir etmişti!
Senaryosunu komedyen Cem Yılmaz’ın kaleme aldığı G.O.R.A. filminin kadrosunu usta oyuncular oluşturuyordu. Cem Yılmaz G.O.R.A ile gişeleri yerle bir etti.
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