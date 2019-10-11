Cem Yılmaz sessizliğini bozdu operasyona ilişkin bomba açıklamayı yaptı

"Kahraman ilan edileceksin tekrar!"

Cem Yılmaz'ın bu bağışı, kısa süre içerisinde yayıldı ve ünlü komedyen şu yorumları aldı:

- "Golü yine 90'a attın. Bunlar sahada görmek istediğimiz hareketler."

"Bravo Cem abi.. Birazdan kahraman ilan edileceksin tekrar :)"