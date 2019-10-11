Cem Yılmaz sessizliğini bozdu operasyona ilişkin bomba açıklamayı yaptı
Ünlülerden Fırat'ın doğusuna yapılan operasyona ilişkin destek mesajları gelmeye devam ederken, 3 gündür sessiz kaldığı için tepki gösterilen Cem Yılmaz, alkışlanacak bir harekete imza attı.
İstanbul seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini belirtmesinin ardından eleştirilerin odağında yer alan Cem Yılmaz, daha sonra verdiği çeşitli demeçlerle de oldukça eleştirilmişti. Ancak Yılmaz'ın son hareketi, büyük beğeni topladı.
Cem Yılmaz, sosyal medyada operasyona çoğu ünlünün sessiz kalmasını eleştiren kesime yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı. Yılmaz, yaptığı paylaşımda 29 Ekim'de gercekleştireceği gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını duyurdu.
"Kahraman ilan edileceksin tekrar!"
Cem Yılmaz'ın bu bağışı, kısa süre içerisinde yayıldı ve ünlü komedyen şu yorumları aldı:
- "Golü yine 90'a attın. Bunlar sahada görmek istediğimiz hareketler."
"Bravo Cem abi.. Birazdan kahraman ilan edileceksin tekrar :)"
Takipçileri kızmıştı: Öte yandan Cem Yılmaz, Kaz Dağları gündemdeyken attığı bu fotoğrafla günlerce konuşulmuş ve takipçileri, ağaca verdiği değeri Mehmetçik'e de göstermesini istemişti.