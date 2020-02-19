Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'ya karşı kayıtsız kalamadı beğenip yorumunu yaptı
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz devam ediyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını beğenip yorum yapmayı ihmal etmiyor.
Magazin gündeminde hala konuşulmaya devam eden Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkında hız kesilmedi. Atina'da görüntülenmeleri ve Defne Samyeli'nin 'Aldatıldım' açıklamaları konuşulmaya devam ederken Cem Yılmaz'dan yeni bir hamle geldi.
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Serenay Sarıkaya'nın Instagram'a yeni fotoğraflar yüklemesiyle aşk sosyal medyaya da taşındı. Cem Yılmaz, sevgilisinin fotoğrafını sadece beğenmekle kalmayıp yorumunu da yaptı.
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Bir reklam çekimi esnasında çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına Cem Yılmaz, gül ve ay emojileri koydu, fotoğrafları da beğendi.
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Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına yaptığı yorum ve beğeni Sarıkaya'nın takipçilerinin de dikkati çekti. Takipçileri, Sarıkaya'yı yorum yağmuruna tuttu.
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