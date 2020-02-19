Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'ya karşı kayıtsız kalamadı beğenip yorumunu yaptı

Magazin gündeminde hala konuşulmaya devam eden Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkında hız kesilmedi. Atina'da görüntülenmeleri ve Defne Samyeli'nin 'Aldatıldım' açıklamaları konuşulmaya devam ederken Cem Yılmaz'dan yeni bir hamle geldi.