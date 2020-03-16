Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyran ile tanıştılar!
Defne Samyeli ile 1,5 yıllık aşkını sona erdiren komedyen Cem Yılmaz, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yla yeni bir aşka yelken açtı. Cem Yılmaz, aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'nın annesi ile tanıştı.
Defne Samyeli ile aşkı olaylı biten ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift, önce Atina'da beraber görülmüş, daha sonra Türkiye'ye döndüklerinden bir hafta sonra artık kamuoyunun önüne çıkmaya başladılar.
"Ümran Seyran ile selamlaştılar": Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Levent'teki evinin önünden Sarıkaya'yı uğurlarken kayınvalidesi Ümran Seyran ile tanıştı. Kızını almaya gelen Ümran Seyran'a ünlü komedyen, “Merhaba, nasılsınız? İyisinizdir inşallah.” dedi.
Bu sırada görüntülendiğini fark eden Cem Yılmaz, muhabirlere “Siz neyin peşindesiniz bakayım?” diye takıldı. Serenay Sarıkaya’nın 15 bin TL’lik şeffaf çantasında güneş gözlüğü, güneş koruyucu ve 100 TL’lik banknotlar görüldü.
Cem Yılmaz Kimdir?
Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Mehmet Akif İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu’nu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitirdi.