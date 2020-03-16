Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyran ile tanıştılar!

Defne Samyeli ile aşkı olaylı biten ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift, önce Atina'da beraber görülmüş, daha sonra Türkiye'ye döndüklerinden bir hafta sonra artık kamuoyunun önüne çıkmaya başladılar.