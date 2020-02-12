Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı gündeme oturdu yanıta bakın
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasındaki aşk ilişkisi magazin medyasının gündemine otururken aradaki yaş farkı konuşuluyor.
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz İstanbul'da katıldığı bir programda medyanın 'yaş farkı' sorusu ile karşılaştı. Ünlü komedyen program sonrasında bir basın mensubunun Serenay Sarıkaya ile ilgili sorusuna “Sen nüfus müdürlüğünden misin?” diye karşılık verdi. Peki Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya kaç yaşında yaş farkı ne kadar?
Defne Samyeli'nden Serenay aşkı yüzünden ayrılan Cem Yılmaz yeni ilişkisinde bu kez 'yaş' tartışması ile gündemde. Cem Yılmaz 46 yaşında Serenay Sarıkaya ise 28 yaşında. İkili arasındaki yaş farkı 18...
Cem Yılmaz İstanbul'da katıldığı bir program çıkışında medyanın bu konudaki sorularıyla karşılaştı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile geçirdiği Atina gezisi hakkında, “Harika geçti. Çok şahane bir hayatım var” dedi.
Bir muhabirin, “İbrahim Selim’in programında bir açıklamanız vardı Jennifer Lawrence 29 yaşında bana küçük gelir ama Serenay Hanım 28 yaşında” sorusuna ise “Sen nüfus müdürlüğünden misin?” diye karşılık verdi.