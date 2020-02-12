Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı gündeme oturdu yanıta bakın

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz İstanbul'da katıldığı bir programda medyanın 'yaş farkı' sorusu ile karşılaştı. Ünlü komedyen program sonrasında bir basın mensubunun Serenay Sarıkaya ile ilgili sorusuna “Sen nüfus müdürlüğünden misin?” diye karşılık verdi. Peki Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya kaç yaşında yaş farkı ne kadar?