Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile evlenmeye niyetli mi yanıta bakın

Bu iddianın ortaya atılması sosyal medyayı da karıştırdı. Hem Cem Yılmaz hem Serenay Sarıkaya Twitter'da bir anda TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi. Yalnızca 5 aylık ilişkideki bu jet karar duyanların ağzını açık bırakırken Yılmaz, Twitter'dan bir evlilik açıklaması yaptı.