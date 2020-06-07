Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya havuz pozları çekildi! Mahkeme kararını duyurdu

Defne Samyeli ile 1,5 yıllık aşkı bittikten sonra güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz ve Sarıkaya magazin gündemine bomba gibi düşmüş, günlerce aşkları kamuoyunda konuşulmuştu.