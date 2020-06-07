Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya havuz pozları çekildi! Mahkeme kararını duyurdu
Komedyen Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülerinin alınmasına sinirlenen Yılmaz mahkemeye koştu ve kararı paylaştı.
Defne Samyeli ile 1,5 yıllık aşkı bittikten sonra güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz ve Sarıkaya magazin gündemine bomba gibi düşmüş, günlerce aşkları kamuoyunda konuşulmuştu.
"Cem suç duyurusunda bulundu": Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serenay ile havuz başında fotoğrafları çekilen ünlü komedyen olay sonrası oldukça sinirlenmiş ve hemen mahkemeye koşup şikayetçi olmuştu.
Yılmaz, evinin yolunun uzak olduğunu, evin görülebileceği alanın ağaçlarla kaplı olduğunu belirtip kendisini görüntüleyen magazincilerin ağaçların arasına düzenek kurup, tele objektif kamerayla gizlice neredeyse çıplak denilebilecek görüntülerini çektiğini ifade etti.
Ünlü komedyen bu görüntülerin alenileştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Yılmaz’ın suç duyurusunun ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak Serenay Sarıkaya ile birlikte bikinili fotoğraflarının sosyal medyadan kaldırılmasını talep etti.