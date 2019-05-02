Cem Yılmaz şehit çocukları için sahneye çıktı Ünlüler akın etti

Geceye ünlü akını: İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi TEYEV icra komitesi Başkan yardımcısı Müberra Çalışkan, Eski Sağlık Bakan Yardımcısı ve eski milletvekili Ahmet Öğütken ve icra komitesi üyesi eşi Selmin Öğütken, Rahmi Koç, Arzu Sabancı, Demet Sabancı, Ali Ağaoğlu, Nuri Develi, Ahmet Güneştekin, Aslı ve Cem Öztürk, Beyza Uyanoğlu, Merih Turan, Esra Oflaz, Emel Ayaydın, Yalçın ve Tunay Ayaydın, Talat Abdik, İpek Ayaydın, Savni ve Berrin Okçu, Ahmet Düverioğlu, Melih Mahmutoğlu, Esra Erol ve Ali Özbir,