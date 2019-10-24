Cem Yılmaz 'satanist çetenin eserisin' yorumunu es geçmedi cevabı olay oldu

Gelen yorumu gören Cem Yılmaz ise ters bir cevap vermek yerine şunları söyledi: "Bazen büyük resmi görmek için geriye açılırsın ve bir bakmışsın resimden çıkmışsın. İşte büyük resmi gören bir tatlişko. Satanist çete! Bu ay param yatmadı, neler oluyor?