Cem Yılmaz 'satanist çetenin eserisin' yorumunu es geçmedi cevabı olay oldu
Cem Yılmaz, yeni filmi Karakomik Filmler 2 Arada eleştirilerinin ardından kendisi hakkında gelen ilginç yoruma espirili bir dille cevap vererek adından söz ettirdi.
Cem Yılmaz'ın 18 Ekim'de vizyona giren filmi Karakomik Filmler 2 Arada, sosyal medya kullanıcıları tarafından boykot edildi, binlerce kişi Twitter'da 'cemyılmazfilminegitmiyorum' etiketiyle ünlü komedyene tepki göstermişken Yılmaz'a gelen en ilginç yorum ise 'satanist çetenin eserisin' oldu.
"Bizzat şeytan ve paraya tapan satanist bir çetenin esiri" oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, 2 Arada ve Kaçamak'tan oluşan Karakomik Filmler ile izleyici karşısına çıkan Cem Yılmaz'ı satanist çete üyesinin esiri olduğunu söyledi.
Gelen yorumu gören Cem Yılmaz ise ters bir cevap vermek yerine şunları söyledi: "Bazen büyük resmi görmek için geriye açılırsın ve bir bakmışsın resimden çıkmışsın. İşte büyük resmi gören bir tatlişko. Satanist çete! Bu ay param yatmadı, neler oluyor?
Yılmaz, gelen bu ilginç yorumun ardından ise kendi üslubuyla son zamanlarda çok farklı eleştiriler aldığını ve üstüne gidildiğini yine bir Twitter paylaşımı ile belirtti.