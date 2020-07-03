Cem Yılmaz Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a darp olayı hakkında ilk kez konuştu
Cem Yılmaz sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayan yakın arkadaşı Ozan Güven hakkında ilk kez konuştu. Yılmaz, açıklamalarını Twitter üzerinden yaptı.
Cem Yılmaz, uzun yıllar boyu yakın arkadaşı olan Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesi haberlerinin çıktığından beri sessizliğini koruyor, herkes Yılmaz'ın ne diyeceğini merak ediyordu. Cem Yılmaz, kendisine gelen sorular üzerine daha fazla dayanamadı ve sessizliğini bozdu.
Zaman zaman Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Cem Yılmaz, Ozan Güven hakkındaki açıklamalarını da Twitter hesabı üzerinden yaptı. Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven hakkında Cem Yılmaz şunları söyledi:
"Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin "tarafı" olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden "Sen de bir şey söyle" isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın.''
''Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm"