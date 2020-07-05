Cem Yılmaz Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayında çileden çıktı o iddialara sert çıktı

Bir haberi alıntılayan Cem Yılmaz, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Allah sizi kahretsin ya... Gerçekten artık sizin ne dediğiniz, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış. Dün 'Arkadaşım' olsa ne olur, şiddetin tarafı mı olur... Yazdığım halde... Olay mahkemede olduğu halde... Bunları yazıyorsunuz. Dava etsem 'ay ben öyle duydum' diyip kaçacaksın."