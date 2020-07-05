Cem Yılmaz Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayında çileden çıktı o iddialara sert çıktı
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında Cem Yılmaz'ın olayı kapatmak için yardım ettiği iddiaları çıldırttı. Yılmaz, konuyu gündeme getiren Onur Baştürk'e sert çıktı.
Uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven olayında Cem Yılmaz'ın olayların ortaya çıkmaması için yardımcı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk'e Cem Yılmaz sert çıktı.
Baştürk köşesindeki yazı da "Söylenen o ki, Cem Yılmaz her ne kadar yaşananları onaylamasa da, olayın ortaya çıkmaması konusunda Güven’e yardım etmiş. Sonrası malum... Bakalım iki ünlü arasındaki dostluk bu olayla beraber nasıl etkilenecek?" yazdı.
Bir haberi alıntılayan Cem Yılmaz, Twitter hesabından şunları yazdı:
"Allah sizi kahretsin ya... Gerçekten artık sizin ne dediğiniz, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış. Dün 'Arkadaşım' olsa ne olur, şiddetin tarafı mı olur... Yazdığım halde... Olay mahkemede olduğu halde... Bunları yazıyorsunuz. Dava etsem 'ay ben öyle duydum' diyip kaçacaksın."
"Yani beni ekleyince konuya ne oluyor, tarafları yok mu bu konunun, yetmiyor mu? Doyurmuyor mu? Yazıklar olsun."