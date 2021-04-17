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Cem Yılmaz önce yalanladı sonra kabul etti Demet Akalın'la arası bozulmuştu

Cem Yılmaz önce yalanladı sonra kabul etti Demet Akalın'la arası bozulmuştu

Cem Yılmaz geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Ünlü komedyene Demet Akalın ile ilgili açıklama yaptı.

Cem Yılmaz önce yalanladı sonra kabul etti Demet Akalın'la arası bozulmuştu

Cem Yılmaz önceki gün Etiler'deki bir marketten çıkarken görüntülendi. Alışveriş poşetlerini aracına taşıyan ünlü komedyene, Demet Akalın'ın kızı Hira'yla ilgili esprisi soruldu. 

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Cem Yılmaz önce yalanladı sonra kabul etti Demet Akalın'la arası bozulmuştu

Hira, TikTok hesabında7 bin lira kaybetmiş, Cem Yılmaz'ın da gösterisinde "Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah'tan. En azından biraz daha zeki" dediği yazılmıştı.

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Cem Yılmaz önce yalanladı sonra kabul etti Demet Akalın'la arası bozulmuştu

"Ben öyle bir şey söylemedim, kim diyor bunları?" diye tepki gösteren Yılmaz, muhabirlerin "Gösterinizde söylediğiniz yazıldı" sözleri üzerine "Tamam, söyledim evet!" diyerek aracına bindi.

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Cem Yılmaz önce yalanladı sonra kabul etti Demet Akalın'la arası bozulmuştu

Ne olmuştu: Cem Yılmaz'ın söylediği iddia edilen sözlere Demet Akalın'dan yanıt gecikmemişti. Akalın, bir takipçisinin 'Demet'e bir gol daha' paylaşımına şunları yazmıştı:

"Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin." 

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