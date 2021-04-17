Ne olmuştu: Cem Yılmaz'ın söylediği iddia edilen sözlere Demet Akalın'dan yanıt gecikmemişti. Akalın, bir takipçisinin 'Demet'e bir gol daha' paylaşımına şunları yazmıştı:

"Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin."