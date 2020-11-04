Cem Yılmaz O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı ile Serenay Sarıkaya'yı unuttu
Cem Yılmaz hakkındaki bomba iddia hızla yayıldı. Söylentilere göre, Serenay Sarıkaya'yı unuttu, Saadet Özsırkıntı ile beraber aşk yaşamak için adımları atmaya başladı.
2019 yılının son günlerinde magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı geçtiğimiz haftalarda bitti. 10 ay süren ilişkinin ardından ikili, bir açıklama yapmayı tercih etmedi. Ünlü komedyen yalnızca ayrıldıklarını doğruladı.
Ayrılığın üzerinden yalnızca birkaç hafta geçmişken Cem Yılmaz'ın adı başka bir güzelle anılmaya başlandı. Yılmaz, 27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne aldı. Şov sonrası bazı konukları kulisinde ağırladı. O kulisteki konuklardan biri de ''O Ses Türkiye''deki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı'ydı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, sempatikliğiyle güzel sunucunun telefon numarasını kapmayı başarmış.
İyi anlaşan ve aralarında bir yakınlaşma olan Saadet Özsırkıntı ve Cem Yılmaz, en yakın zamanda yemek yemek için sözleşmiş.