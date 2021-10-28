Cem Yılmaz NFT işine girdi! Kazandığı para dudak uçuklattı!

Tüm dünyada NFT çılgınlığı devam ederken Cem Yılmaz da bu akıma uydu. Ünlü komedyenin bu girişimiyle Türkiye'de de NFT satışları yayıldı. Opensea platformundan 15 gün önce ilk NFT'sini satan Cem Yılmaz, bugün itibarıyla 45 NFT'sine alıcı buldu.Yılmaz bu satışlardan toplam 76.28 Ethereum gelir elde etti.