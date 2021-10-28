Cem Yılmaz NFT işine girdi! Kazandığı para dudak uçuklattı!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son zamanlarda gündemde olan NFT (Nonfungible Token) işine girdi. Twitter hesabı üzerinden bir NFT işini satışa sundu. Cem Yılmaz 15 günde 45 adet NFT satarak 76.28 Ethreum, yani 2 milyon 940 bin lira gelir elde etti.
Tüm dünyada NFT çılgınlığı devam ederken Cem Yılmaz da bu akıma uydu. Ünlü komedyenin bu girişimiyle Türkiye'de de NFT satışları yayıldı. Opensea platformundan 15 gün önce ilk NFT'sini satan Cem Yılmaz, bugün itibarıyla 45 NFT'sine alıcı buldu.Yılmaz bu satışlardan toplam 76.28 Ethereum gelir elde etti.
Cem Yılmaz, NFT satışı yapan ünlüler arasına katıldı. Çizimlerini NFT pazar yeri OpenSea'de satışa sunan Cem Yılmaz, kendi adına açılmış hesabın linkini Twitter üzerinden paylaştı.
Twitter hesabından satışla ilgili bir açıklama yapan Yılmaz, "Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum. Deneme ya bir şey değil” ifadelerini kullandı.
Yılmaz'ın kazancı bugün itibarıyla 2 milyon 940 bin liraya denk geliyor.