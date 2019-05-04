'Cem Yılmaz nasıl zayıfladı?' sorusu cevap buldu! İşte komediyenin zayıflama sırrı

'Cem Yılmaz nasıl zayıfladı?' sorusu cevap buldu! İşte komediyenin zayıflama sırrı

Verdiği kilolarla son zamanların en çok dikkat çeken ismi Cem Yılmaz'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Yılmaz, akunpuktur merkezinden çıkarken görüntülendi.

'Cem Yılmaz nasıl zayıfladı?' sorusu cevap buldu! İşte komediyenin zayıflama sırrı - Sayfa 1

Bakımlı halleriyle sosyal medyanın tozunu attıran ünlü komedyen Cem Yılmaz, verdiği kilolarla da takipçilerinin dikkatini çekiyordu. Komedyen, bir süredir birlikte olduğu Defne Samyeli ile akunpuktur merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.

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'Cem Yılmaz nasıl zayıfladı?' sorusu cevap buldu! İşte komediyenin zayıflama sırrı - Sayfa 2

Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başladıktan sonra kendi sağlığına ve dış görünüşüne ayrı bir önem vermeye başlayan Cem Yılmaz'ın kilo vermek için akupunktur yaptırmaya başladığı ve bu yöntemle zayıfladığı iddia edildi.

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'Cem Yılmaz nasıl zayıfladı?' sorusu cevap buldu! İşte komediyenin zayıflama sırrı - Sayfa 3

Yine iddiaya göre Cem Yılmaz, düzenli cilt bakımı da yaptırmaya başladı.

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'Cem Yılmaz nasıl zayıfladı?' sorusu cevap buldu! İşte komediyenin zayıflama sırrı - Sayfa 4

Yaklaşık bir saat süren işlem sonrası aynı apartmandaki bir butik şarapçıda soluğu alan Yılmaz, burada sevgilisi Samyeli ile incelediği iki şişe şarabı satın aldı.

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