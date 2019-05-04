'Cem Yılmaz nasıl zayıfladı?' sorusu cevap buldu! İşte komediyenin zayıflama sırrı
Verdiği kilolarla son zamanların en çok dikkat çeken ismi Cem Yılmaz'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Yılmaz, akunpuktur merkezinden çıkarken görüntülendi.
Bakımlı halleriyle sosyal medyanın tozunu attıran ünlü komedyen Cem Yılmaz, verdiği kilolarla da takipçilerinin dikkatini çekiyordu. Komedyen, bir süredir birlikte olduğu Defne Samyeli ile akunpuktur merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.
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Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başladıktan sonra kendi sağlığına ve dış görünüşüne ayrı bir önem vermeye başlayan Cem Yılmaz'ın kilo vermek için akupunktur yaptırmaya başladığı ve bu yöntemle zayıfladığı iddia edildi.
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Yine iddiaya göre Cem Yılmaz, düzenli cilt bakımı da yaptırmaya başladı.
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Yaklaşık bir saat süren işlem sonrası aynı apartmandaki bir butik şarapçıda soluğu alan Yılmaz, burada sevgilisi Samyeli ile incelediği iki şişe şarabı satın aldı.
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