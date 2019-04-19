Cem Yılmaz muhabire Hilal Cebeci de Cem Yılmaz'a fena patladı
Alice” müzikalini izlemek üzere Zorlu PSM giden Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, mekanda bir anda magazin muhabirleri ile karşılaşan sevilen komedyen Cem Yılmaz, bir muhabirin oğlu Kemal hakkında sorduğu soruya sinirlenerek tepki gösterdi. Öte yandan şarkıcı Hilal Cebeci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı atan Cem Yılmaz'a sosyal medya hesabından adeta topa tuttu.
Ünlü komedyen ve sinema yapımcısı Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, önceki gün “Alice” müzikalini izlemek üzere Zorlu PSM’deydi. İkiliye Samyeli’nin kızları Deren ve Derin de eşlik etti.
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Muhabir, Cem Yılmaz'a sadece Samyeli’nin kızları Deren ve Derin de eşlik ettiğini görünce, “Sadece oğlunuz Kemal eksik, o nerede” sorması Yılmaz kızdırdı. “Kemal eksik değil, tam. Ayrıca akşam 9’da sizce nerede olabilir? O daha çocuk ve uyku vakti...” diyerek uzaklaştı.
İşte o anların fotoğrafları;
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