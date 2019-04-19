Cem Yılmaz muhabire Hilal Cebeci de Cem Yılmaz'a fena patladı

Muhabir, Cem Yılmaz'a sadece Samyeli’nin kızları Deren ve Derin de eşlik ettiğini görünce, “Sadece oğlunuz Kemal eksik, o nerede” sorması Yılmaz kızdırdı. “Kemal eksik değil, tam. Ayrıca akşam 9’da sizce nerede olabilir? O daha çocuk ve uyku vakti...” diyerek uzaklaştı.

İşte o anların fotoğrafları;