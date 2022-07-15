Cem Yılmaz mücevher mağazası gezerken yakalandı başlığı "Esnaf ziyareti" yazdırdı!
Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonu için müjdeli haberi veren Cem Yılmaz uzun bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor. Geçtiğimiz gün Bodrum'da mücevher mağazalarını gezen ünlü komedyen muhabirlerin sorularını 'esnaf ziyareti' diyerek yanıtladı.
Son olarak Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisi ile ekranlarda gördüğümüz aşk hayatıyla gündemlerden düşmeyen 49 yaşındaki ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz mücevher mağazasında gezerken görüntülendi.
2012 yılında evlendiği Ahu Yağtu ile 2013 yılında evlenen ve bir çocuğu bulunan ünlü komedyen daha sonra Defne Samyeli ile aşk yaşamıştı. Adı bir çok güzelle anılan Cem Yılmaz son olarak kendisinden 22 yaş küçük Rüya Demirbulut ile anılmıştı.
Etilerde birlikte görüntülenen çift hakkında kısa bir süre sonra ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Cem Yılmaz ise geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklamıştı. Usta komedyenin "Ayrıldınız mı?" sorusuna, "Olmadı" şeklinde yaptığı hareketle karşılık vermesi dikkat çekmişti.
Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunun çekileceği müjdesini verdikten sonra uzun süreli bir tatile çıkan Yılmaz, yorgunluğunu Bodrum'da atmaya devam ediyor.