Cem Yılmaz mücevher mağazası gezerken yakalandı başlığı "Esnaf ziyareti" yazdırdı!

2012 yılında evlendiği Ahu Yağtu ile 2013 yılında evlenen ve bir çocuğu bulunan ünlü komedyen daha sonra Defne Samyeli ile aşk yaşamıştı. Adı bir çok güzelle anılan Cem Yılmaz son olarak kendisinden 22 yaş küçük Rüya Demirbulut ile anılmıştı.