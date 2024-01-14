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Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklattı

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Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Özel hayatı ve açıklamalarıyla da çok konuşulan Cem Yılmaz bu defa lüks villasıyla gündeme geldi.

Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklattı

Oyuncu, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. 

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Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü komedyen bu kez satışa çıkardığı villasının fiyatıyla gündeme geldi.

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Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklattı

10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü komedyen Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını 100 milyon TL'ye satışa çıkardı.

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Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklattı

İddiaya göre: Yılmaz, emlakçısına ilanı internete koymamasını söyledi. Usta oyuncu, bu durumun gizli kalmasını istedi.

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