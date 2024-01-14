Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklattı
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Özel hayatı ve açıklamalarıyla da çok konuşulan Cem Yılmaz bu defa lüks villasıyla gündeme geldi.
Oyuncu, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor.
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Ünlü komedyen bu kez satışa çıkardığı villasının fiyatıyla gündeme geldi.
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10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü komedyen Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını 100 milyon TL'ye satışa çıkardı.
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İddiaya göre: Yılmaz, emlakçısına ilanı internete koymamasını söyledi. Usta oyuncu, bu durumun gizli kalmasını istedi.
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