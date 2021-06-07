'Cem Yılmaz kızar' deyip Nilperi Şahinkaya anlattı: Ayrıcalıklı bir durum
Aynen Aynen, Yasak Elma, Electro Monolog programlarıyla adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, aşkıyla kameralara yakalandı.
Yasak Elma dizisinde Cansu Yıldırım karakterini canlandıran 33 yaşındaki Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz günlerde diziye veda etmişti. Genç oyuncu yeni projeler için çalışmalara başladı.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Bebek'teydi. Şahinkaya, gazetecilerle sohbet etti.
Cem Yılmaz'ın yeni dizi projesinin oyuncu kadrosunda yer alan 33 yaşındaki oyuncu, 'Erşan Kuneri'nin çekimlerinin başladığını söyledi.
Nilperi Şahinkaya, "Şu an prova çekimlerindeyiz. Bana detay sormayın aman yoksa patron kızar" diyerek gülümsedi.