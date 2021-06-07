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'Cem Yılmaz kızar' deyip Nilperi Şahinkaya anlattı: Ayrıcalıklı bir durum

'Cem Yılmaz kızar' deyip Nilperi Şahinkaya anlattı: Ayrıcalıklı bir durum

Aynen Aynen, Yasak Elma, Electro Monolog programlarıyla adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, aşkıyla kameralara yakalandı.

'Cem Yılmaz kızar' deyip Nilperi Şahinkaya anlattı: Ayrıcalıklı bir durum

Yasak Elma dizisinde Cansu Yıldırım karakterini canlandıran 33 yaşındaki Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz günlerde diziye veda etmişti. Genç oyuncu yeni projeler için çalışmalara başladı. 

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'Cem Yılmaz kızar' deyip Nilperi Şahinkaya anlattı: Ayrıcalıklı bir durum

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Bebek'teydi. Şahinkaya, gazetecilerle sohbet etti.

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'Cem Yılmaz kızar' deyip Nilperi Şahinkaya anlattı: Ayrıcalıklı bir durum

Cem Yılmaz'ın yeni dizi projesinin oyuncu kadrosunda yer alan 33 yaşındaki oyuncu, 'Erşan Kuneri'nin çekimlerinin başladığını söyledi.

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'Cem Yılmaz kızar' deyip Nilperi Şahinkaya anlattı: Ayrıcalıklı bir durum

Nilperi Şahinkaya, "Şu an prova çekimlerindeyiz. Bana detay sormayın aman yoksa patron kızar" diyerek gülümsedi.

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