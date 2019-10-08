Cem Yılmaz Karakomik Filmler'de uzaylı rolü için bakın kimi tercih etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yıldız isimleri bir arada topladığı filmi Karakomik Filmler; Kaçamak ve 2 Arada, 18 Ekim'de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisinde Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur gibi isimler de başrolü üstlendi.