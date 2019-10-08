Cem Yılmaz Karakomik Filmler'de uzaylı rolü için bakın kimi tercih etti

Cem Yılmaz Karakomik Filmler'de uzaylı rolü için bakın kimi tercih etti
Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler 2' filmi için uzaylı rolüne sürpriz bir isim seçti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yıldız isimleri bir arada topladığı filmi Karakomik Filmler; Kaçamak ve 2 Arada, 18 Ekim'de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisinde Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur gibi isimler de başrolü üstlendi.
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Karakomik Filmler; Kaçamak ve 2 Arada filminde Cem Yılmaz, sürpriz bir isme de yer verdi.
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Uzun bir süredir Cem Yılmaz’ın spor hocalığını yapan Sami Hamidi filmde yer aldı. Hamidi, serinin Kaçamak adlı bölümünde uzaylı rolüyle kamera karşısına geçti.
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Spor hocası Sami Hamidi'nin bu rolde yer alması için özel bir teknikle yüzü ve vücudunun kalıbı çıkarıldı.
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