Cem Yılmaz'a şok! Sahnede anlattığı vize olayı başına geldi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Amerika vizesinin reddedildiği iddia edildi. Başvuru sürecinde görevli kişinin Yılmaz’ı tanımadığı söylenirken, akıllara sahnesinde anlattığı esprili vize çıkışı geldi.
Hem açıklamalarıyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, vize başvurusu sırasında yaşadığı iddia edilen olay magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.
Yıllar önce kapalı gişe oynayan şovlarında pasaport kontrolü ve vize süreçlerini esprili bir dille eleştiren Yılmaz’ın, iddiaya göre başvurusu reddedildi ve görevli tarafından tanınmadı.
ALDIĞI YANITLA ŞOKE OLDU!
“Gel Konuşalım” adlı televizyon programında açıklamalarda bulunan Ece Erken, kendisine ulaşan bilgiler doğrultusunda Cem Yılmaz’ın vize başvuru sürecinde trajikomik bir olay yaşandığını öne sürdü.
Erken, ünlü komedyenin vizesinin reddedildiğine dair iddiaları şu sözlerle izleyicilerle paylaştı:
“Vize sırasındaki görevli kadın Cem Yılmaz’ı tanımamış. Şaka yapıldığını sanmış, sonrasında kızmış ama daha sonra gülerek çıkmış.”
SAHNEDE ANLATTIĞI BAŞINA GELDİ
Yaşanan bu iddia, Cem Yılmaz'ın geçmiş yıllardaki bir stand-up gösterisinde pasaport kontrolüyle ilgili yaptığı esprili anlatımı akıllara getirdi.
"İNGİLTERE'YE GİREMEZ MİYİM?"
Ünlü komedyenin sahne tozunu yuttuğu o anlarda kurduğu, ''İngiltere'ye giremez miyim? Yanımda param var, turist olarak geldim.'' cümleleri salonu kahkahaya boğmuştu.
İddiaların gerçek çıkması durumunda, Yılmaz'ın yıllar önce sahnede anlattığı mizansenin gerçeğe dönüştüğü yorumları yapıldı.