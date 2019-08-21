Cem Yılmaz hakkında bomba haber çıktı 'meme' yanıtıyla herkesi susturdu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "4 kez gençlik aşısı yaptırdı" haberlerine Twitter hesabından ilginç bir yanıt verdi.
Defne Samyeli ile olan birlikteliğinin ardından gençleştiği söylenen ancak bunun nedeninin 'gençlik aşısı' olduğunu iddia eden kişilere Cem Yılmaz'dan yanıt geldi. Yılmaz, twitter hesabından her zaman olduğu gibi iddialara alaylı bir şekilde cevap verdi.
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Özel bir kliniğe giderek tanesi bin lira olan gençlik aşılarından yaptırdığı iddia edilen Yılmaz, Twitter'da o haberi paylaştı ve "Gençlikten alınan embriyoları memelerine memelerine zerkediyormuş" notunu düştü.
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Cem Yılmaz, son olarak Kaz Dağları'nda yapılan çalışmalara tepki göstermiş ve bu fotoğrafı paylaşmıştı.
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Cem Yılmaz kimdir?: Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973'te İstanbul'da Kocamustafapaşa’da doğdu. Aslen Sivaslıdır. Can adında bir ağabeyi ve Özge adında bir kızkardeşi vardır.
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