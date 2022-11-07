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Cem Yılmaz genç sevgiliyi çabuk unuttu ünlü oyuncuyla aşk yaşamaya başladı!

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Cem Yılmaz genç sevgiliyi çabuk unuttu ünlü oyuncuyla aşk yaşamaya başladı!

Komedyen Cem Yılmaz, son olarak kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı. Yılmaz'ın gönlünü meslektaşı Seda Akman'a kaptırdığı iddialar arasında. Yılmaz'ın bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı sevgilisine yeni projesinde de rol verdiği öğrenildi.

Cem Yılmaz genç sevgiliyi çabuk unuttu ünlü oyuncuyla aşk yaşamaya başladı!

Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, bir süredir Erşan Kuneri dizisinde de rol verdiği kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile ilişki yaşıyordu. 

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Cem Yılmaz genç sevgiliyi çabuk unuttu ünlü oyuncuyla aşk yaşamaya başladı!

Sevgilisiyle arasındaki yaş farkı dikkat çeken Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.

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Cem Yılmaz genç sevgiliyi çabuk unuttu ünlü oyuncuyla aşk yaşamaya başladı!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 49 yaşındaki Cem Yılmaz, bir süredir 44 yaşındaki meslektaşı Seda Akman ile aşk yaşıyor.

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Cem Yılmaz genç sevgiliyi çabuk unuttu ünlü oyuncuyla aşk yaşamaya başladı!

İlişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, birliktelikleriyle ilgili de henüz bir açıklama yapmadı. 

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