Cem Yılmaz filmleri hakkında şaşırtan makale! Cinsel içerikli dekolte var ibadet yok

Şimdiye kadar birçok filme imza atan Cem Yılmaz için bilimsel bir makale yazıldı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ile Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Sarımsakçı Akar, ''Cem Yılmaz Filmleri'nin Din ve Değerler Açısından İncelenmesi'' adlı makaleyle gündeme geldi.