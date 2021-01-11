Cem Yılmaz filmleri hakkında şaşırtan makale! Cinsel içerikli dekolte var ibadet yok
G.O.R.A, A.R.O.G ve Arif V 216 gibi Cem Yılmaz filmleri için yazılan makale görenlere 'Yok artık' dedirtti. Filmler, 'din ve değerler' açısından ele alındı.
Şimdiye kadar birçok filme imza atan Cem Yılmaz için bilimsel bir makale yazıldı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ile Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Sarımsakçı Akar, ''Cem Yılmaz Filmleri'nin Din ve Değerler Açısından İncelenmesi'' adlı makaleyle gündeme geldi.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre makalede Cem Yılmaz'ın filmlerinde cinselliğin, dekoltenin yoğun olarak kullanıldığı, eşcinselliğe yer verildiği, ibadetlere ise hiç yer verilmediği savunuldu.
Filmde, “Arif” karakterinin gençleri kötü yola teşvik ettiği iddia edildi. Makaledeki şu sözler sosyal medyada da gündem oldu:
"Filmlerde kadınlar dekolteli, mini etekli ve göbek bölgeleri açık kıyafetler giymektedir. Cinsel içerikli sözler, günlük yaşamın bir parçası olarak kullanılmaktadır.''