Cem Yılmaz fena taşladı: En İyi Kadın oyuncu Ahmet Hakan, ödülü veren Hazal Kaya

"Cinsiyetçilikle ilgili şakalar yapıldığında bile beraber gülebileceğimiz bir dünya hayal ediyorum" : Cem Yılmaz, "Cinsiyetçilikle ilgili şakalar yapıldığında bile beraber gülebileceğimiz bir dünya hayal ediyorum. Bence bunun için birkaç yüze daha ihtiyacımız var" diyerek konuşmasını noktaladı.