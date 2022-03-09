Cem Yılmaz fena taşladı: En İyi Kadın oyuncu Ahmet Hakan, ödülü veren Hazal Kaya
Cem Yılmaz, Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki oyunculuğundan 'nefret' ettiğini yazarak gündeme gelen Ahmet Hakan'ı fena taşladı.
Oyuncu Hazal Kaya'nın, Netflix dijital platformunda yayınlanan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisindeki performansından 'nefret ettiğini' Hürriyet'teki köşesinde yazan Ahmet Hakan'a tepki yağmaya devam ediyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefret etme nedenini 5 maddede özetlediği yazısına, ünlü komedyen Cem Yılmaz kendi üslubuyla göndermede bulunarak, sahneden adeta 'taş' attı.
Hem güldürdü hem gönderme yaptı: Ünlü komedyen Cem Yılmaz, üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönüllüleri yararına düzenlenen törene katıldı. Sahneye çıkan Cem Yılmaz, esprisiyle salonu kahkahaya boğarken, Ahmet Hakan'a da gönderme yaptı.
"En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; ödülü veren Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan" dedi salon kahkhalara boğuldu: Cem Yılmaz, Hazal Kaya'nın oyunculuk performansını eleştiren Ahmet Hakan'a gönderme yaparak, "Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; ödülü veren Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan." dedi. Yılmaz'ın bu sözleri salonu kahkahalara boğdu.
"Cinsiyetçilikle ilgili şakalar yapıldığında bile beraber gülebileceğimiz bir dünya hayal ediyorum" : Cem Yılmaz, "Cinsiyetçilikle ilgili şakalar yapıldığında bile beraber gülebileceğimiz bir dünya hayal ediyorum. Bence bunun için birkaç yüze daha ihtiyacımız var" diyerek konuşmasını noktaladı.