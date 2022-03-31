Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafaka davasını kazandı işte Ahu Yağtu'nun yeni nafakası

İddialara göre Cem Yılmaz servet bıraktı: Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. Ayrıca lüks bir otomobil verirken Şişli ve Sarıyer'de birer daire de verdiği iddia edilmişti. Komedyen yine İstinye'de bulunan iki evinin kira getirisini de eski eşine bırakmıştı.