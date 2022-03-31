Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafaka davasını kazandı işte Ahu Yağtu'nun yeni nafakası
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı davada mahkeme, söz konusu nafakanın Türk lirasına çevrilmesine ve aylık 70 bin lira ödenmesine hükmetti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 11.Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme kararını açıkladı.
İşte Ahu Yağtu'nun yeni nafakası: Gizli görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Cem Yılmaz’ın açtığı davayı kısmen kabul ederek söz konusu nafakanın dolar cinsinden Türk lirasına çevrilmesine ve Cem Yılmaz’ın çocuğu için eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 70 bin lira ödemesine karar verdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti. 2013 yılında 20 aylık evlilikleri bitirme kararı alan eski çiftin boşanma protokolü gündeme bomba gibi düşmüştü.
İddialara göre Cem Yılmaz servet bıraktı: Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. Ayrıca lüks bir otomobil verirken Şişli ve Sarıyer'de birer daire de verdiği iddia edilmişti. Komedyen yine İstinye'de bulunan iki evinin kira getirisini de eski eşine bırakmıştı.