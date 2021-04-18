Cem Yılmaz Erşan Kuneri için Yasak Elma Masumlar Apartmanı yıldızlarını kadroya kattı
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisi için Masumlar Apartmanı ve Yasak Elma yıldızlarını kadroya dahil etti.
Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programında soruları yanıtlayan komedyen Cem Yılmaz, hızlı bir dizi projesini yapmak istediğini söylemişti. 'G.O.R.A.' ile 'Arif ve 216' filmlerinin sevilen karakterinin dizi olması hayranlarını çok sevindirmişti.
Yılmaz yaptığı açıklamada "Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit olacak. 8 bölümlük bir dizi çekeceğiz" diyerek hayranlarına müjde vermişti.
Yılmaz, projenin Netflix'te yayınlanacağını ve tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacağını açıklamıştı.
Diziyle ilgili yaptığı açıklamalarda Yılmaz "İlk defa bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" ifadelerini kullanmıştı.