Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisindeki adamın kim olduğunu açıkladı! "Bu adam benim babam"

Cem Yılmaz'ın dijital dizisi Erşan Kuneri geçtiğimiz aylarda dijital dizi platformu Netflix'te yayınlanmıştı. Herkesin merakla beklediği dizi yoğun ilgi görmüş ve ikinci sezonunun çekileceği açıklanmıştı. Bir sosyal medya kullanısının dikkatinden kaçmayan Cem Yılmaz'ın filmlerinde ve Erşan Kuneri dizisinde kullandığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü komedyen resimdeki kişinin kim olduğunu açıkladı.