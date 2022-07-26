Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisindeki adamın kim olduğunu açıkladı! "Bu adam benim babam"
Cem Yılmaz'ın Netflix'de yayınlanan Erşan Kuneri dizisi hakkında çıkan detaylar her gün 'Vay be' dedirtiyor. Ünlü oyuncunun birçok filminde kullandığı bir fotoğraf dikkatli bir sosyal medya kullanıcısının gözünden kaçmadı. Cem Yılmaz herkesin merak ettiği fotoğraftaki kişinin kim olduğunu açıkladı.
Cem Yılmaz'ın dijital dizisi Erşan Kuneri geçtiğimiz aylarda dijital dizi platformu Netflix'te yayınlanmıştı. Herkesin merakla beklediği dizi yoğun ilgi görmüş ve ikinci sezonunun çekileceği açıklanmıştı. Bir sosyal medya kullanısının dikkatinden kaçmayan Cem Yılmaz'ın filmlerinde ve Erşan Kuneri dizisinde kullandığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü komedyen resimdeki kişinin kim olduğunu açıkladı.
Oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası ile gündeme gelmişti. Durumunun iyi olduğunu bildiren Cem Yılmaz ikinci sezonu merakla beklenen dizisi hakkında açıklama yaptı.
Ünlü oyuncunun dizisindeki detaylar oldukça dikkat çekerken bir sosyal medya kullanıcısının dikkati herkese 'vay be' dedirtti.
Geçtiğimiz günlerde Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Tokatçı filmi ile Erşan Kuneri dizisindeki benzer bir detay ortaya çıkmıştı.