Cem Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim davetini reddetti gerekçesine bakın

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet'in 96. yıldönümü programı nedeniyle birçok ünlü isme davetiye gönderildi. Davetiyeyi alan isimlerden biri de Cem Yılmaz'dı.