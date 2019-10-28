Cem Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim davetini reddetti gerekçesine bakın
Defne Samyeli ile ayılmasıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 29 Ekim için özel davetini geri çevirdiğini duyurdu.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet'in 96. yıldönümü programı nedeniyle birçok ünlü isme davetiye gönderildi. Davetiyeyi alan isimlerden biri de Cem Yılmaz'dı.
Ancak Cem Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan davetiyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, programa katılamayacağını belirtti. Yılmaz, programa katılmama gerekçesini ise şu şekilde açıkladı:
Gösterisi var, gelirler Mehmetçik Vakfına gidecek: "29 Ekim Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü vesilesiyle yapılan resepsiyona nazik davet için teşekkür eder, yarın Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle katılamayacağımı bildiririm. Çok yaşasın Cumhuriyetimiz. Güzellikler hepimizin olsun."
Daha önceden duyurmuştu: Bildiğiniz üzere Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde Cem Yılmaz, 29 Ekim'de gerçekleştireceği gösterisinin gelirlerini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını duyurmuştu.