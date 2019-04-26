Cem Yılmaz Cumhurbaşkanı adayı mı olacak olay seçim açıklaması

41 yaşında Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı seçilen Vladimir Zelenskiy, tüm dünyada gündem olmayı başardı. Onu gündemde tutan ise ülkenin en ünlü komedyenlerinden biri olmasıydı. Siyasete atıldığı son dönemlerde kısa süre içinde büyük bir halk desteğini arkasına alarak seçimlerden birinci çıkan Zelenskiy'nin ardından "Türkiye'de böyle bir şey olsaydı ne olurdu?" sorusu akıllara geldi.