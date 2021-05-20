Cem Yılmaz Çukur'dan bomba ismi transfer etti: Arkalarından mendil sallıyoruz
Dizi ve film projesiyle meşgul olan 48 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz açıklamalarda bulundu.
Dijital platformda yayınlanacak 'Erşan Kuneri' dizisi ile gündemde olan Cem Yılmaz, önceki gün yakın arkadaşı Zafer Algöz ile Etiler'de görüntülendi.
Yazın başlayacak 'Erşan Kuneri' dizisi ile ilgili konuşan Cem Yılmaz, "Sekiz bölümden oluşacak. Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel" dedi.
Usta komedyen, "Yolda geçen birkaç sahnemiz var. Kalan sahnelerimiz İstanbul'da." açıklamasını yaptı.
Yılmaz, yeni projesinde oyuncu ve İbrahim Selim ile Bu Gece programının sunucu İbrahim Selim'in de yer alacağını söyledi.