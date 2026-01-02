Cem Yılmaz çıtır buldum demişti! "38 yaş" esprisine İrem Derici'den destek

İREM DERİCİ'DEN DESTEK GECİKMEDİ

Tartışmanın ardından İrem Derici'den Cem Yılmaz'a destek geldi. Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 38 yaşında olduğunu vurgulayarak, "38'im, taş gibiyim. Hiç olmadığım kadar enerjik ve hayattan ne istediğimi biliyorum. İzlerken asla alınmadım çünkü bunun adı mizah." ifadelerini kullandı.