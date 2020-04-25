Cem Yılmaz çekti Serenay Sarıkaya Instagram'da paylaştı Ozan Güven de var
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, karantinayı birlikte geçirmeye devam ediyor. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz da ikiliye katıldı.
İlişkileri nedeniyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde karantina günlerine devam ediyor. İkiliye zaman zaman Yılmaz'ın kapı komşusu Ozan Güven de katılıyor. Son olarak ise hep beraber Okey oynayarak zaman geçirdiler.
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Serenay Sarıkaya da Okey'in sayesinde ilk kez Cem Yılmaz'lı bir paylaşıma imza attı. Serenay'ın fotoğrafına sevgilisi Cem Yılmaz yorum ise gecikmedi.
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Sarıkaya iki tane Okey taşını alnına yapıştırdığı anları Instagram'a şu not ile düştü:
"İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti"
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Sarıkaya'nın bahsettiği çiftten biri Ozan Güven iken diğeri ise Güven'in arkadaşı Deniz Bulutsuz olduğu anlaşıldı.
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