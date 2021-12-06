'Cem Yılmaz Cansu Dere'yi istemeye gidiyordu ki Ahu Yağtu ile...' Bomba iddia!

Sadakatsiz dizisinde oynadığı Asya karakteriyle her hafta biraz daha ön planda kalmayı başaran Cansu Dere ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem dillere destan olan Cansu Dere ile ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın aşkının evliliğin eşiğinden döndüğü iddiası magazin kulislerini salladı.