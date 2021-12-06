'Cem Yılmaz Cansu Dere'yi istemeye gidiyordu ki Ahu Yağtu ile...' Bomba iddia!
Magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın sosyal medya hesabında açtığı canlı yayına konuk olan magazin yazarı Onur Akay, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Cansu Dere'yi istemeye gideceği esnada evliliğin eşiğinden döndüklerini iddia ederek, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
Sadakatsiz dizisinde oynadığı Asya karakteriyle her hafta biraz daha ön planda kalmayı başaran Cansu Dere ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem dillere destan olan Cansu Dere ile ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın aşkının evliliğin eşiğinden döndüğü iddiası magazin kulislerini salladı.
Bir zamanların en büyük aşklarından birini yaşayan Cansu Dere ile Cem Yılmaz’ın neden ayrıldıkları merak konusu oldu. Yıllar sonra eski aşkın ortaya çıkma ve merak edilme nedeni ise magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın canlı yayınına katılan şarkıcı ve magazin yorumcusu Onur Akay'ın bomba niteliğindeki iddiaları...
Cansu Dere'nin kuzeninin ağzından bomba iddialar!
,Gazeteci Bilal Özcan’ın yayınında çok çarpıcı açıklamalara imza atan magazin yazarı ve aynı zamanda şarkıcı olan Onur Akay, iddiaları Cansu Dere'nin kuzenine dayandırdı.
Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere'nin, Zeki Müren’in yakın arkadaşı Gökselin Çakmak’ın kuzeni olduğunu belirten Onur Akay, Gökselin Çakmak ile magazin camiasını değerlendirdikleri bir konuşmalarında kendisine Cansu Dere ile gili çok önemli bir detay paylaştığını iddia etti.