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Cem Yılmaz bu sefer de Disney Plus'a takıldı! "Sorun olursa buralardayım"

Cem Yılmaz bu sefer de Disney Plus'a takıldı! "Sorun olursa buralardayım"

Yaptığı filmlerle, komedi şovlarıyla hafızalara kazınan Türkiye'nin en ünlü komedyeni olan Cem Yılmaz özel bir platformda yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisiyle beğeni toplamıştı. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü komedyen bu sefer " "Sorun olursa ben buralardayım" diyerek Disney Plus'a gönderme yaptı..

Cem Yılmaz bu sefer de Disney Plus'a takıldı! "Sorun olursa buralardayım"

Son olarak Netflix'te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisiyle beğeni toplayan, komedi şovlarıyla hafızalara kazınan Türkiye'nin en ünlü komedyeni olan Cem Yılmaz etkileşimleriyle gündem olmaya devam ediyor! Yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan ünlü komedyen bu sefer " "Sorun olursa ben buralardayım" diyerek Disney Plus'a takıldı..

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Cem Yılmaz bu sefer de Disney Plus'a takıldı! "Sorun olursa buralardayım"

İlginç paylaşım geldi

Şimdilerde Erşan Kuneri isimli diziyle ekrana gelen Cem Yılmaz, sosyal medya sayfasından ilginç bir paylaşım yaptı. 

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Cem Yılmaz bu sefer de Disney Plus'a takıldı! "Sorun olursa buralardayım"

Disney Plus'a göz kırptı

Cem Yılmaz, yaptığı paylaşımla yayın hayatına Türkiye’de başlayan Disney Plus'a göz kırptı.

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Cem Yılmaz bu sefer de Disney Plus'a takıldı! "Sorun olursa buralardayım"

Mayıs ayında yayına girmişti

Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri, mayıs ayında Netflix'te yayınlanmaya başladı.

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