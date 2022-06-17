Cem Yılmaz bu sefer de Disney Plus'a takıldı! "Sorun olursa buralardayım"
Yaptığı filmlerle, komedi şovlarıyla hafızalara kazınan Türkiye'nin en ünlü komedyeni olan Cem Yılmaz özel bir platformda yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisiyle beğeni toplamıştı. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü komedyen bu sefer " "Sorun olursa ben buralardayım" diyerek Disney Plus'a gönderme yaptı..
Son olarak Netflix'te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisiyle beğeni toplayan, komedi şovlarıyla hafızalara kazınan Türkiye'nin en ünlü komedyeni olan Cem Yılmaz etkileşimleriyle gündem olmaya devam ediyor! Yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan ünlü komedyen bu sefer " "Sorun olursa ben buralardayım" diyerek Disney Plus'a takıldı..
İlginç paylaşım geldi
Şimdilerde Erşan Kuneri isimli diziyle ekrana gelen Cem Yılmaz, sosyal medya sayfasından ilginç bir paylaşım yaptı.
Disney Plus'a göz kırptı
Cem Yılmaz, yaptığı paylaşımla yayın hayatına Türkiye’de başlayan Disney Plus'a göz kırptı.
Mayıs ayında yayına girmişti
Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri, mayıs ayında Netflix'te yayınlanmaya başladı.