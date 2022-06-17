Cem Yılmaz bu sefer de Disney Plus'a takıldı! "Sorun olursa buralardayım"

Son olarak Netflix'te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisiyle beğeni toplayan, komedi şovlarıyla hafızalara kazınan Türkiye'nin en ünlü komedyeni olan Cem Yılmaz etkileşimleriyle gündem olmaya devam ediyor! Yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan ünlü komedyen bu sefer " "Sorun olursa ben buralardayım" diyerek Disney Plus'a takıldı..