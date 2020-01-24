Cem Yılmaz Beyaz TV'ye sahte hesaplara kızdı topu Athena Gökhan'a attı
Cem Yılmaz, Beyaz TV'nin illuminati eleştirisini sosyal medyaya taşıdı, açtı ağzını yumdu gözünü. Sahte hesaplara da sosyal medya hesabı Twitter'dan isyan etti.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan hatta sıklıkla Twitter'da TT listesine (en çok konuşulanlar) giren Cem Yılmaz, bu sefer Beyaz TV'yi diline doladı. Kendisi hakkında televizyon programında 'İlluminati' üzerinden eleştiri yapan kanal Beyaz TV'yi ti'ye aldı.
Beyaz TV, 'Cem Yılmaz'dan illuminatiye şifreli gönderme mi?' başlığıyla bir haberi ekranlara getirdi. Yılmaz, "İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi. Ya dostlar sana, bana değil bunlar masumu, safı, bir grup milleti kandırmak, zekasını küçümsemek, aşağılamak değil de ne? Size bir şey diyeyim mi? Benim milletimi böyle şeylerle oyalayan, kesin bizim milletten değil. Kesin" ifadesini kullandı.
Cem Yılmaz, sosyal medyada 34 bin takipçisi olan sahte hesaba ve onu takip edenlere de tepki gösterdi. Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden şunları söyledi:
"Sosyal medyada şu şekil bir hesap üzerinden yayın yapan kişiyi takip eden 34 bin kişi? Bunu neden yapıyor olabilir? Bu hesapta yazılanlar üzerinden devamlı şahsıma tepki gösterilmesi de cabası! Şu oyunu bırakın artık yahu! Çocuk gibi adamlarsınız valla....Ayıp.''