Cem Yılmaz Beyaz TV'ye sahte hesaplara kızdı topu Athena Gökhan'a attı

Beyaz TV, 'Cem Yılmaz'dan illuminatiye şifreli gönderme mi?' başlığıyla bir haberi ekranlara getirdi. Yılmaz, "İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi. Ya dostlar sana, bana değil bunlar masumu, safı, bir grup milleti kandırmak, zekasını küçümsemek, aşağılamak değil de ne? Size bir şey diyeyim mi? Benim milletimi böyle şeylerle oyalayan, kesin bizim milletten değil. Kesin" ifadesini kullandı.