Cem Yılmaz bastondan kurtuldu! Oğlu Kemal ile alışverişe çıktı

BU KEZ BASTON YOK

Ünlü komedyen, son olarak oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş turu sırasında objektiflere takılan Yılmaz'ın bu kez herhangi bir baston kullanmadığı görüldü.

Fotoğraf talebini geri çevirmeyen Cem Yılmaz, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada “Bu defa bastonum yok. Kendim yürüyorum” diyerek önceki görüntülerine ve yapılan haberlere göndermede bulundu.