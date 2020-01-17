Cem Yılmaz akıl hastanesinde bulunduğunu itiraf etti meğer ailesinden biri...
Cem Yılmaz, yeni filmi ‘Karakomik Filmler:2 – Deli ve Emanet'i T24’te yayımlanan Muammer Brav’ın Ekşın programında anlattı. Gençliğinde akıl hastanesinde bulunduğunu itiraf etti.
Cem Yılmaz'ın hem yazıp yönetip yönettiği hem de başarılı oyunculuğunu sergilediği filmi, ‘Karakomik Filmler:2 – Deli ve Emanet' vizyona girmeye hazırlanıyor. 'Karakomik Filmler Kaçamak ve İki Arada' filminde hüsrana uğrayan Yılmaz, yeni filminden T24’te yayımlanan Muammer Brav’ın Ekşın programında bahsetti.
Programa damga vuran ise Cem Yılmaz'ın gençliğinde akıl hastanesinde bulunduğunu anlattığı anlar oldu. Sürekli aynı oyuncularla çalıştığı için eleştirilen Yılmaz, bu konuya da açıklık getirerek nedenini şu sözlerle anlattı:
''Ben bu konuda dürüst kast yaptığımı düşünüyorum. Yazarken ‘makine dairesindeki Salih usta’ diye bir şey yapıyorum, Zafer Abi’ye yakıştırıyorum bunu ya da Özkan abi olur mu diye düşünüyorum. Çünkü tanıdığım bildiğim aktörler bunlar. Aramızda bu konuyu çok tartışıyoruz. Özkan abinin cuma günü çıkacak filmde oynadığı karakter için aklıma başka kimse gelmez, sadece benim değil kimsenin gelmez.''
''İnsan onu bilince karakteri ona yazmak istiyor. Garavel Usta, hologram olarak filme giriyor. Sonra beraber AROG’u yaptık. Pek Yakında’yı çekecekken Özkan abiye bir tasavvur yaptım. Özkan Abi ‘Normal adamı mı oynuyorum?’ dedi. ‘Bir kere de normal adam oynayayım ya’ dedi çok mutlu oldu.''