Cem Yılmaz Ahu Yağtu 'nafaka' işi inada döndü! Eski eşe şok: Anne de ödesin
Cem Yılmaz ile eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka anlaşmazlığı sürüyor. Son hareket İstinaf Mahkemesi'nde aleyhine karar verilen Cem Yılmaz'dan geldi. Ünlü komedyen konuyu Yargıtay'a taşıdı. İstinafın verdiği karara Cem Yılmaz adına avukatı isyan etti. İşte detaylar...
Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Yağtu'ya dava açtı.
Başta Cem Yılmaz haklı bulundu ama...
Ünlü komedyen 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk Lirası'na indirilmesini istedi. Mahkeme ise Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk Lirası nafaka ödemesini kabul etti.
Ahu Yağtu istinafa koştu istediğini aldı
Ancak Yağtu, yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı. İstinaf Mahkemesi, Ahu Yağtu’yu haklı bularak yerel mahkemenin kararının tamamen kaldırılmasına hükmetti.
Bu kez Cem Yılmaz harekete geçti
Cem Yılmaz, İstinaf Mahkemesi’nin aleyhine verdiği karara avukatı Rengin Gönenç aracılığıyla itiraz ederek davayı Yargıtay’a taşıdı.