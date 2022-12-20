Cem Yılmaz Ahu Yağtu 'nafaka' işi inada döndü! Eski eşe şok: Anne de ödesin

Başta Cem Yılmaz haklı bulundu ama...

Ünlü komedyen 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk Lirası'na indirilmesini istedi. Mahkeme ise Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk Lirası nafaka ödemesini kabul etti.