Cem Yılmaz Acun Ilıcalı'yı diline doladı! Komedyenden medya patronuna olay sözler

Cem Yılmaz'ın Kıbrıs gösterisinde Acun Ilıcalı'yı diline dolayarak söylediği sözler ise şu şekildeydi: ''"Bana bir fatura geldi 1000 dolar. Meğer Kemal, bir aplikasyon indirmiş. 20 dakikada 6000’lik olduk. ‘Oğlum’ dedim ‘Ben Acun Ilıcalı değilim o kadar paramız yok.’