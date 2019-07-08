Cem Yılmaz Acun Ilıcalı'yı diline doladı! Komedyenden medya patronuna olay sözler
Cem Yılmaz, Kıbrıs gösterisinde Acun Ilıcalı'nın 3 kere evlenip boşanmasını diline doladı. Ünlü komedyenden medya patronuna olay sözler.
Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta gösteri düzenledi. Ünlü komedyenin gösterisi boyunca Acun Ilıcalı'yı diline dolaması ise olay oldu. Cem Yılmaz'ın Medya patronu Acun Ilıcalı'nın üç kere evlenip boşanması hakkında söylediği sözler dikkat çekti.
Cem Yılmaz'ın Kıbrıs gösterisinde Acun Ilıcalı'yı diline dolayarak söylediği sözler ise şu şekildeydi: ''"Bana bir fatura geldi 1000 dolar. Meğer Kemal, bir aplikasyon indirmiş. 20 dakikada 6000’lik olduk. ‘Oğlum’ dedim ‘Ben Acun Ilıcalı değilim o kadar paramız yok.’
Kemal de ‘ben gidiyorum baba evden, anılarımı kitabımdan okursun.’ dedi. Bu arada Acun'da para bitti zaten. Belli değil mi, terlikle geziyor. Sorduğumuzda 'Survivor'dan geliyorum' diyor. Adam 3 kere boşandı. Para mı kalır?''
Cem Yılmaz'ın bahsettiği Ilıcalı'nın 3 evliliği ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı şeklindedir.