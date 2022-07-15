Cem Yılmaz 15 Temmuz paylaşımlarına isyan etti: Her sene aynı pisliği yapıyorsunuz

"HER SENE AYNI PİSLİĞİ YAPIYORSUNUZ"

Paylaşımda Cem Yılmaz, "Sosyal medyada yine hiç bir ilgim alakam olmayan "yapıştırma" 15 Temmuz sözlerini fotoğrafımla ismimle paylaşıp durdu , bir diğeri de küfür etti. Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz. Allah belanızı versin. Bu kadar. Seneye de yapacaksanız onu da şimdiden peşin peşin versin" ifadelerini kullandı.