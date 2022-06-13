Cem Uzan'la Hakan Uzan birbirine girdi! Cem Uzan'ın cumhurbaşkanı vaatleri alkol, kumarhane, mülteci...

"Cem Uzan Türkiye’de Cumhurbaşkanı adayı olacakmış. Millet de ciddi ciddi bu saçmalığı tartışıyor" diyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Yahu adam Türkiye’de yargılandı, 23 yıl hapse mahkum oldu. Nasıl aday olabilir?(...) sonuç olarak mevcut durumda kesinleşmiş ama infaz edilememiş bir mahkumiyeti var ve Türkiye’ye gelemiyor bile." ifadelerini kullandı.