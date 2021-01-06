Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan yıllar sonra ortaya çıktı! İddialı pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Üç kez evlenen Cem Uzan ilk evliliğini Feyyaz Berker'in kızı Şebnem Berker'le yapmıştı. Bu evlilikten 2 çocuğu olan Uzak ikinci evliliğini Alara Zeynep Koçibey'le yaptı. Bu evlilikten Uzan'ın Emre Renç ve Yasemin Paris isminde 2 çocuğu oldu. Son evliliğini ise Uzan Fanny Blanchelande ile yaptı.