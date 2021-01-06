Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan yıllar sonra ortaya çıktı! İddialı pozlarıyla Instagram'ı sallıyor
FRANSA'da yaşayan Cem Uzan kızı Paris Uzan'ın son hali görenleri şaşırttı.
Üç kez evlenen Cem Uzan ilk evliliğini Feyyaz Berker'in kızı Şebnem Berker'le yapmıştı. Bu evlilikten 2 çocuğu olan Uzak ikinci evliliğini Alara Zeynep Koçibey'le yaptı. Bu evlilikten Uzan'ın Emre Renç ve Yasemin Paris isminde 2 çocuğu oldu. Son evliliğini ise Uzan Fanny Blanchelande ile yaptı.
İnsanların hafızalarında küçüklük fotoğraflarıyla yer edinen 17 yaşındaki Paris Uzan'ın son halini görenler şaşırdı.
17 yaşındaki Uzan'ın güncel fotoğraflarının ortaya çıkması gündem oldu. Uzan iddialı pozlarıyla adeta İnstagramı sallıyor.
2003 yılında New York'ta dünyaya gelen Paris Uzan'ın ABD vatandaşlığı da bulunuyor.